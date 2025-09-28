Апелляционный суд отстранил партию «Великая Молдова» от участия в выборах

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова

Организация уже опротестовала это решение в Высшей судебной палате.

Какие партии участвуют в парламентские выборы в Молдавии

Фото: © РИА Новости/Родион Прока

Апелляционный суд Молдавии оставил в силе решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) об окончательном исключении партии «Великая Молдова» от участия в парламентских выборах. Об этом сообщила лидер партии Виктория Фуртунэ в ходе беседы с информагентством РИА Новости.

«Апелляционная палата оставила в силе решение ЦИК об исключении партии с выборов. Но мы уже опротестовали это в Высшей судебной палате», — уточнила она.

Также Фуртунэ добавила, что партию «Великая Молдова» исключили намеренно, судебные процессы затягивают умышленно, чтобы отдать голоса в пользу правящей партии «Действие и солидарность».

На парламентских выборах в Молдавии зарегистрировано 23 кандидата. Среди них 15 партий, четыре блока и четверо независимых кандидатов. Исход голосования может существенно повлиять на внешнеполитический курс страны — будет ли он направлен в сторону России или в сторону Запада.

Общий объем избирательных бюллетеней составил 864 300 экземпляров, а в рамках организации выборов было открыто 2274 участка, из которых 1961 расположен внутри страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в МИД Молдавии сообщили о минировании избирательных участков во время выборов.

