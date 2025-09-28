Белгород подвергся удару со стороны ВСУ

Дарья Корзина
Дарья Корзина

В результате инцидента пострадали двое мирных жителей.

Город Белгород подвергся очередному удару со стороны ВСУ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Известия

Белгород подвергся повторному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Сейчас разбираемся с последствиями и будем предпринимать максимальные меры для того, чтобы подключить все, где есть возможность и необходимость, к резервной генерации и там, где возможно, переподключить для обеспечения нужд населения и наших предприятий», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, удар пришелся по объектам инфраструктуры, в результате чего возникли серьезные перебои с подачей электроэнергии. В связи с этим возможны сбои в системе оповещения о ракетной опасности и атаках беспилотников.

В результате инцидента пострадали двое гражданских. У мужчины зафиксировано осколочное ранение в области живота, у женщины предварительно диагностирована «баротравма». Обоих пострадавших доставили в больницу.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года о начале специальной операции по защите Донбасса. Основными целями он назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, отметив, что Вооруженные силы Украины возобновили массированные обстрелы жилых районов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт дипломатическим путем Киев проигнорировал, поэтому Россия приняла решение о военной поддержке самопровозглашенных республик.

В ответ США, страны ЕС и НАТО квалифицировали действия Москвы как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь Украине.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ нанесли массированный удар по Васильевскому и Каменско-Днепровскому муниципальным округам в Запорожской области. Глава региона Балицкий призвал жителей воздержаться от поездок в эти районы и предупредил о возможных повторных ударах.

