ВСУ атаковали Васильевский и Каменско-Днепровский округ в Запорожской области

Вооруженные силы Украины нанесли массированный удар по Васильевскому и Каменско-Днепровскому муниципальным округам в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в личном блоге социальной сети Telegram.

«Идет массированный обстрел со стороны ВСУ Васильевского и Каменско-Днепровского муниципальных округов. Зафиксировано не менее семи взрывов», — уточнил он.

Также Балицкий обратился к жителям с рекомендацией воздержаться от поездок в данные районы и отметил, что сохраняется вероятность повторных ударов.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Украинские боевики используют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы страны ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что ВСУ нанесли массированный удар по мирным жителям Брянской области с помощью РСЗО «Град».

Украинские боевики нанесли массированный удар из РСЗО «Град» по мирным жителям поселка Белая Березка Брянской области. Есть пострадавшие.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.