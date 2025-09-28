Выборы в Молдавии состоялись: ЦИК республики сообщил о явке более 52%

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова

Проголосовали около 1,6 миллиона человек.

Какая партия победила на парламентских выборах в Молдавии

Фото: © РИА Новости/Дмитрий Осматеско

ЦИК Молдавии отчитался о завершении выборов и явке в 52%

Парламентские выборы в Молдавии официально состоялись и завершились, свои голоса за кандидатов отдали более 52% внесенных в списки граждан. Об этом говорят результаты работы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики — соответствующие статистические данные опубликованы на сайте организации. Согласно подсчетам, общая явка избирателей составила более 1,6 миллиона человек. Проголосовали приметно 45% мужчин и 54% женщин.

Выборы в стране начались ранее в этот день. Зарегистрированы 23 кандидата. Среди них представители 15 партий, четырех блоков, а также четверо независимых. Избирательные участки на территории Молдавии открылись в 07:00 и закрылись в 21:00 по местному времени. За пределами государства работал 301 участок, чтобы проголосовать могли и те граждане страны, кто живет за границей.

В разгар выборов бывший президент и лидер Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Игорь Додон заявил о нарушениях процедур и подчеркнул — данные о них систематизируются. Он также отметил, что правящая партия надеялась на массовую фальсификацию, которая должна была принести больше голосов из-за рубежа.

Додон также призвал оппозиционные силы выйти на мирный митинг у здания парламента 29 сентября. Экс-президент напомнил, что действующий лидер Молдавии Майя Санду допустила аннулирование результатов выборов. Ее цель, полагает политик, — лишить независимых кандидатов шанса на победу.

Ранее 5-tv.ru сообщал об инциденте в Румынии — неизвестный распылил слезоточивый газ на избирательном участке в городе Яссы.

