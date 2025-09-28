Неизвестный распылил слезоточивый газ на избирательном участке в Румынии

Неизвестный распылил слезоточивый газ в открытом для голосования граждан Молдавии избирательном участке № 38/237 в румынском городе Яссы. Об этом сообщил портал Newsmaker со ссылкой на Министерство иностранных дел Молдавии.

«Неизвестный проник на избирательный участок № 38/237 в Яссах и распылил слезоточивый газ. Находившиеся на месте правоохранители быстро задержали мужчину. После этого его должны были доставить в местное отделение полиции», — рассказали на портале.

МИД Молдавии также уточняет, что, несмотря на инцидент, избирательный участок работает в штатном режиме. Пострадавших нет.

На парламентских выборах в Молдавии зарегистрировано 23 кандидата. Среди них 15 партий, четыре блока и четверо независимых кандидатов. Исход голосования может существенно повлиять на внешнеполитический курс страны — будет ли он направлен в сторону России или в сторону Запада.

Общий объем избирательных бюллетеней составил 864 300 экземпляров, а в рамках организации выборов было открыто 2274 участка, из которых 1961 расположен внутри страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что апелляционный суд отстранил партию «Великая Молдова» от участия в выборах.

