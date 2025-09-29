Время на любимое хобби: какой период жизни россияне считают самым счастливым

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Опрос проводился среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.

Какой период жизни россияне считают самым счастливым

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

ВЦИОМ: 40% россиян считают пенсию самым счастливым периодом жизни

Самым счастливым периодом жизни для россиян является пенсия. За это проголосовали 40% опрошенных граждан, согласно результатам опроса Аналитического центра ВЦИОМ, проведенного в сентябре.

Этот показатель вырос на девять процентных пунктов по сравнению с 2020 годом. Многие воспринимают выход на пенсию как время отдыха от работы и возможность посвятить себя любимым занятиям. Женщины (44%) чаще мужчин (35%) отмечают пенсию как счастливый этап своей жизни. При этом число тех, кто воспринимает пенсию негативно, за пять лет существенно сократилось — сейчас 44% респондентов считают этот период тяжелым временем, в то время как в 2020 году таких было 58%.

Кроме того, значительная часть россиян признает, что пенсии им не хватит для поддержания комфортного уровня жизни. По данным ВЦИОМ, 76% россиян не удовлетворены размером пенсии и рассчитывают на дополнительные источники дохода после выхода на пенсию. Среди этих дополнительных источников 40% планируют продолжать работать, выбирая более легкую работу, треть намерена остаться в профессии, а 28% рассчитывают на сбережения. Также россияне отмечают помощь детей и собственное подсобное хозяйство как важные способы поддержания уровня жизни.

Интересно, что около 30% говорят, что задумываться о накоплении на пенсию нужно начинать до 25 лет, еще четверть считают, что лучше это делать в возрасте от 25 до 35 лет, а 14% — в возрасте 36-45 лет. Эксперты ВЦИОМ отмечают, что, хотя сознание важности ранних накоплений растет, пока это не стало устойчивой социальной нормой из-за недостатка доступных финансовых продуктов.

Опрос проводился среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет

Таким образом, общественное восприятие пенсии в России постепенно меняется в позитивную сторону: люди все чаще видят этот этап жизни как возможность для нового начала, хотя при этом осознают финансовые ограничения и необходимость дополнительного заработка.

