Около 30 туристов отравились в пятизвездочном отеле в Турции

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 1 044 0

Инцидент произошел в курортном городе Кушадасы.

Туристы отравились в пятизвездочном отеле Турции — новости

Фото: www.globallookpress.com/Michael Weber

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Около 30 туристов были госпитализированы с симптомами отравления в пятизвездочном отеле города Кушадасы в Турции. Об этом сообщает портал Yenicag Gazetesi.

Пострадавшие жаловались на тошноту, рвоту, боли в животе и высокую температуру. В отель были оперативно направлены бригады скорой помощи, туристов госпитализировали в ближайшие медучреждения.

На место также прибыли сотрудники полиции, ведется расследование. Сообщалось, что оперативные службы взяли воды и пищевых продуктов, которые сервировали во время приемов пищи в отеле. Точная причина предполагаемого отравления будет установлена ​​после получения результатов лабораторных исследований.

Накануне же, в стране неподалеку от Стамбула зафиксировали микроземлетрясения — колебания регистрировали в центральной части впадины Мраморного моря на глубине от шести до девяти километров. Сейсмологи оценили вероятность мощного катаклизма. Ученые пришли к мнению, что за развитием ситуации необходимо внимательно следить.

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