В России разработали новую технологию восстановления роговицы глаза

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 37 0

Над методикой работали специалисты Института цитологии РАН и Физико-технического института имени Иоффе.

В РФ разработали технологию восстановления роговицы глаза

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Российские ученые разработали методику, которая позволяет эффективнее выращивать клетки роговицы глаза. Над технологией работали специалисты Института цитологии РАН и Физико-технического института имени Иоффе. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ИНЦ РАН.

Исследователи предложили доступный способ создания так называемых коллагеновых матриц — специальных материалов, которые могут использоваться при восстановлении поврежденных тканей. В основе разработки лежат особые пленки, способные стать основой для регенерации роговицы.

По словам ведущего научного сотрудника ИНЦ РАН Юлии Нащекиной, результаты работы показывают, что такие пленки могут не только поддерживать рост клеток на поверхности поврежденного участка, но и стимулировать их перемещение из окружающих зон. Это, как ожидается, позволит ускорить восстановительные процессы.

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