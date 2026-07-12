Автомобиль протаранил уличную ярмарку в Чили — есть погибшие

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 39 0

Очевидцы задержали водителя на месте происшествия и передали его сотрудникам полиции.

Трагедия на ярмарке в Чили: что известно, сколько погибло

Фото: www.globallookpress.com/E]Jorge Villegas

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Автомобиль протаранил уличную ярмарку в Чили, есть погибшие

В чилийском городе Винья-дель-Мар на ярмарке произошла трагедия: частный автомобиль выехал на улицу с торговыми рядами, в результате чего погибли шесть человек — трое мужчин и три женщины. Об этом сообщило издание The Clinic.

Очевидцы задержали водителя на месте происшествия и передали его сотрудникам полиции. Местный прокурор сообщил, что мужчина управлял машиной с просроченными правами и страховкой. При этом тесты на наличие алкоголя и наркотиков в крови оказались отрицательными.

По предварительным данным, скорость машины была выше допустимой, точные причины произошедшего выясняются.

Как ранее писал 5-tv.ru, в поселке Малиновка Ачинского района Красноярского края пьяный автомобилист сбил двух женщин, одну из которых переехал дважды.

Обе пострадавшие были госпитализированы. У одной диагностировали сотрясение мозга, у другой — переломы правой ноги, ребер и травмы тазобедренного сустава.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+17° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
76.66
0.73 87.67
1.08
Гороскоп на крючке: какой ты рыбак по знаку зодиака

Последние новости

1:20
КСИР нанес удары по коммерческим судам в Ормузском проливе
0:59
США начали новую серию ударов по Ирану
0:40
Девушка получила перелом позвонка и множество ушибов во время конной прогулки
0:20
Более 60 человек пострадали при пожаре в пабе в Бангкоке
23:59
Реставраторы вернули исторический облик интерьерам Останкинского дворца
23:41
Простой продукт с большим эффектом: можно ли есть творог каждый день

Сейчас читают

Как выбрать сладкие и спелые арбузы: топ-10 проверенных способов
«Никто на тормоз не нажал»: в Москве подростки на велосипедах сбили годовалую девочку
В Подмосковье начался грибной сезон
Родители, внимание! Что изменится в работе детских садов с 1 сентября 2026

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео