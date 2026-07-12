Автомобиль протаранил уличную ярмарку в Чили, есть погибшие

В чилийском городе Винья-дель-Мар на ярмарке произошла трагедия: частный автомобиль выехал на улицу с торговыми рядами, в результате чего погибли шесть человек — трое мужчин и три женщины. Об этом сообщило издание The Clinic.

Очевидцы задержали водителя на месте происшествия и передали его сотрудникам полиции. Местный прокурор сообщил, что мужчина управлял машиной с просроченными правами и страховкой. При этом тесты на наличие алкоголя и наркотиков в крови оказались отрицательными.

По предварительным данным, скорость машины была выше допустимой, точные причины произошедшего выясняются.

Как ранее писал 5-tv.ru, в поселке Малиновка Ачинского района Красноярского края пьяный автомобилист сбил двух женщин, одну из которых переехал дважды.

Обе пострадавшие были госпитализированы. У одной диагностировали сотрясение мозга, у другой — переломы правой ноги, ребер и травмы тазобедренного сустава.

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