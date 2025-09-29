Жизнь только начинается: как сохранить женское здоровье после 40

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 27 0

Современные технологии помогают эффективно решать возрастные проблемы без операций.

В чем секрет здоровья женщин после 40 лет

Фото: www.globallookpress.com/Polly Wreford

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Гинеколог Болтович: последствия возрастных изменений у женщин можно корректировать

Ирина Болтович, гинеколог-эндокринолог с 28-летним опытом и кандидат медицинских наук, рассказала URA.RU о новых методах поддержания женского здоровья после сорока лет.

Сегодня многие функциональные нарушения, связанные с возрастными изменениями, успешно корректируются с помощью современных аппаратов и без оперативного вмешательства. Главное — комплексный и индивидуальный подход к диагностике.

Возрастные изменения мышц тазового дна, стрессовое недержание мочи и снижение чувствительности нередко остаются вне поля внимания даже при визитах к врачу. Поэтому первичная консультация становится ключевой точкой — она включает в себя опрос, оценку дискомфорта, исследование состояния мышц и определение урогинекологических нарушений. Эти процедуры доступны и могут проводиться даже в домашних условиях.

Начать решение проблемы стоит с консультации, которая поможет подобрать оптимальный план лечения и профилактики.

Ранее 5-tv.ru рассказал, от каких продуктов стоит отказаться во время простуды.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.61
-0.38 97.68
-0.47
Эксперименты под Луной: гороскоп стрижек на октябрь 2025

Последние новости

16:02
«Турецкий сюрприз»: как НАТО готовится к вооруженному конфликту с Россией
15:54
В Италии сообщили о фальсификациях на выборах в Молдавии и на избирательных участках в Европе
15:50
На 92-м году жизни умер португальский актер Луис Альберто
15:40
Минтруд: в России вырастет сумма материнского капитала
15:22
«Риск серьезных осложнений»: какой вред здоровью наносит утягивающее белье
15:05
Полный шок: британский журналист назвал мифы о России пропагандой Запада

Сейчас читают

«Турецкий сюрприз»: как НАТО готовится к войне с Россией
Силы ПВО уничтожили 84 украинских БПЛА за ночь над регионами России
Эмоциональный инцест? Почему мама не должна быть лучшей подругой ребенку
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео
Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год