Статистика репродуктивного здоровья: сколько россиянок страдают от бесплодия

РИА Новости: на каждую тысячу россиянок приходится 7,8 случая бесплодия

В России на каждую тысячу женщин репродуктивного возраста приходится 7,8 случая бесплодия по состоянию на май 2026 года. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на данные Министерства здравоохранения России.

Как уточнили в ведомстве, статистика охватывает жительниц страны в возрасте от 18 до 49 лет. Несмотря на наличие определенных сложностей с зачатием у части населения, эксперты отмечают относительную стабильность ситуации в долгосрочной перспективе. Это позволяет медикам более точно прогнозировать необходимый объем специализированной помощи.

Наталия Долгушина, являющаяся главным внештатным специалистом по репродуктивному здоровью женщин, пояснила, что в течение последнего десятилетия показатели распространенности этой проблемы в России не демонстрируют резких скачков.

«Доля лечения с помощью вспомогательных репродуктивных технологий увеличивается», — констатировала она, указывая на рост доступности высокотехнологичной медицинской помощи.

Анализ данных прошлых лет показывает, что цифры варьировались в достаточно узком коридоре. Минимальный уровень был зафиксирован в 2012 году и составлял 6,4 случая на тысячу женщин, а пиковые значения в 8,5 случая наблюдались в 2017 и 2019 годах.

Ранее общую ситуацию в сфере демографии комментировал министр здравоохранения Михаил Мурашко. Согласно его информации, от бесплодия страдают около 7-8% граждан страны. При этом глава ведомства обратил внимание на позитивную динамику, наметившуюся за последние шесть лет.

По его словам, за этот период распространенность данной патологии среди женского населения сократилась на 9,5%. Еще более значительные успехи были достигнуты в лечении мужского бесплодия, частота которого снизилась на рекордные 22%, что свидетельствует об эффективности мер профилактики и диагностики.

