На парламентских выборах в Молдавии было зафиксировано 236 нарушений

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 33 0

По предварительной информации, голосовать пришли 1 608 231 человек.

Сколько процентов явка на парламентских выборах Молдавии

Фото: © РИА Новости/Дмитрий Осматеско

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На парламентских выборах в Молдавии было зафиксировано 236 нарушений. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны Анжела Караман на пресс-конференции.

«Вчера объявили, что выборы прошли свободно, без значительных инцидентов. Однако, по данным Генерального инспектората полиции, на протяжении дня было зарегистрировано 236 нарушений избирательного процесса», — поделилась Караман.

Общее количество избирателей, принявших участие в голосовании, составило более 52%, что превысило необходимый порог для признания выборов состоявшимися. По предварительной информации, на выборы пришли 1 608 231 человек. Среди жителей Приднестровья проголосовали 12 266 человек, а за рубежом участие в голосовании приняли более 280 тысяч избирателей.

Бывший президент Молдавии и лидер Партии социалистов Игорь Додон заявил, что оппозиция не признает результаты выборов и будет их оспаривать. Он утверждает, что правящая партия ожидала большей поддержки из-за рубежа, надеясь на массовые фальсификации.

В Молдавии 28 сентября начались парламентские выборы. В них участвовали 14 партий, четыре избирательных блока и четыре независимых кандидата, борясь за 101 депутатское место в парламенте страны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.61
-0.38 97.68
-0.47
Эксперименты под Луной: гороскоп стрижек на октябрь 2025

Последние новости

12:40
Билет в один конец: турагент в Петербурге испортила путешественникам отпуск
12:27
«Забавная история»: возлюбленная Павла Дурова получила травму
12:19
ВС РФ освободили Шандриголово в ДНР
12:15
Впавшая в кому в Пекине алтайская модель уже семь месяцев находится без сознания
11:56
Теннисистку дисквалифицировли за бросок ракеткой в голову другой спортсменки
11:48
Пример коллективного труда: Госсовет отмечает 25 лет со дня восстановления

Сейчас читают

«Турецкий сюрприз»: как НАТО готовится к войне с Россией
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 сентября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео
Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год