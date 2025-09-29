СК возбудил дело в отношении журналистки Ксении Лариной*

Статья — уклонение от обязанностей иностранного агента. Решается вопрос об объявлении ее в розыск.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении журналистки Оксаны Баршевой, известной как Ксения Ларина*. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве. Она подозревается в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Ларина* была признана иноагентом в сентябре 2023 года и внесена в соответствующий реестр Минюста РФ.
По версии следствия, не позднее марта 2025 года она не предоставила в уполномоченный орган обязательный отчет, который предусмотрен законодательством для иностранных агентов.
В настоящее время Ларина* проживает за пределами России. На данный момент рассматривается вопрос об объявлении ее в розыск.
По данным следствия, журналистка открыто поддерживала украинский режим и распространяла материалы с антироссийским содержанием.
Ведомство отметило, что Ларина может получить серьезное наказание, в том числе лишение свободы, за неисполнение предусмотренных обязанностей.
* — признан иноагентом в России
