Лихачев обвинил МАГАТЭ в игнорировании атак ВСУ на ЗАЭС

Лилия Килячкова
Глава «Росатома» заявил о растущих рисках вокруг станции и проблемах с энергоснабжением.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский

Лихачев: МАГАТЭ не замечает ежедневных атак ВСУ по ЗАЭС

Секретариат Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) фактически не реагирует на ежедневные атаки ВСУ по Запорожской АЭС и и убийства украинскими боевиками российских граждан. Об этом сообщил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.

«Секретариат МАГАТЭ фактически не замечает ежедневных атак ВСУ по ЗАЭС, гражданской инфраструктуре и убийства украинскими военными российских граждан и ограничивается исключительно публичными заявлениями об угрозе пролета дронов на расстоянии от украинских АЭС», — подчеркнул Лихачев.

Он добавил, что вопрос эскалации в районе Запорожской АЭС станет одной из главных тем на предстоящих консультациях с руководством МАГАТЭ. Предполагается, что встреча может состояться в середине июля.

Отдельно глава «Росатома» обратил внимание на ситуацию с энергоснабжением станции. По его словам, уже более двух месяцев ЗАЭС получает питание только по одной линии электропередачи вместо двух. Лихачев отметил, что за это время на станции неоднократно возникали случаи полного обесточивания, из-за чего приходилось запускать резервные дизель-генераторы в аварийном режиме.

