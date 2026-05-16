Мертвый горбатый кит в Северном море оказался Тимми

Датские ученые опознали его по трекеру.

Что случилось с китом Тимми, застрявшем на мелководье

Фото: www.globallookpress.com/Marcus Golejewski

Тело мертвого млекопитающего, найденное у берегов датского острова Анхольт в Северном море, принадлежит горбатому киту по кличке Тимми. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на Датское ведомство по охране окружающей среды.

Изначально эксперты не могли с уверенностью сказать, что это тот самый Тимми. Во время первого осмотра кит лежал на боку, и закрепленный на плавнике трекер слежения не был виден. Однако при повторном погружении водолазы нашли датчик на теле животного.

О Тимми заговорили в конце марта, когда его нашли на мелководье у берегов Германии. Кит весом в 15 тонн несколько раз застревал на песчаных отмелях в Балтийском море. Спасатели и волонтеры организовывали не одну операцию, чтобы помочь млекопитающему вновь вернуться на глубину, однако это не помогло ему.

Сейчас власти Дании и Германии решают, как поступить с телом погибшего кита.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что из Тимми планировали сделать экспонат Немецкого океанографического музея в Штральзунде или Ростокского университета. Кроме того, останки кита хотели использовать для производства биотоплива.

Мертвый горбатый кит в Северном море оказался Тимми
