Франция начала расследование против принца Саудовской Аравии по делу Хашукджи

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 23 0

Речь идет о скандале 2018 года, когда в здании консульства королевства был убит журналист.

Как принц Саудовской Аравии связан с убийством журналиста

Фото: www.globallookpress.com/Saudi Press Agency

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Во Франции началось расследование в отношении наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана в рамках дела об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи в 2018 году. Об этом сообщает агентство AFP.

Изначально иск был подан еще в 2022 году, когда принц посещал Францию. Однако тогда прокуратура выступала против, ссылаясь на то, что правозащитники не имеют права подавать подобные жалобы. На днях, 11 мая, апелляционный суд отклонил возражения прокуратуры, что позволило начать полноценное расследование.

Колумнист The Washington Post Джамаль Хашукджи, известный своей критикой властей Саудовской Аравии, пропал в октябре 2018 года. Он зашел в здание консульства королевства в Стамбуле и больше его никто не видел. Тело журналиста так и не нашли. По версии турецкой прокуратуры, Хашукджи был убит прямо в здании дипмиссии.

Американские спецслужбы уверены, что к делу причастен принц. В 2021 году аппарат директора Национальной разведки США опубликовал доклад, в котором указывалось, что Мухаммед бен Салман лично одобрил убийство Хашукджи, считая его угрозой королевству.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+19° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
73.13
-0.01 85.18
-1.11
Страсть, ревность и проверка чувств: любовный гороскоп для знаков зодиака...

Последние новости

18:45
Франция начала расследование против принца Саудовской Аравии по делу Хашукджи
18:22
Собянин сообщил об отражении атаки уже 43 БПЛА на подлете к Москве
18:14
Секрет долголетия: трехминутная разминка для спасения суставов
18:00
Невеста в белом платье отправилась в полицейский участок прямо со свадьбы
17:35
«Везде плоха по чуть-чуть»: Ида Галич про роль матери
17:23
«Потому что не пью»: Лолита не смогла сняться в документалке у Гай Германики

Сейчас читают

«Возбуждает интерес»: Егор Кончаловский об отмене русского искусства на Западе
Лариса Рубальская выложила видео из больничной палаты
«Евровидение-2026»: после второго полуфинала известны все финалисты конкурса
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео