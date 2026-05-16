Франция начала расследование против принца Саудовской Аравии по делу Хашукджи

Во Франции началось расследование в отношении наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана в рамках дела об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи в 2018 году. Об этом сообщает агентство AFP.

Изначально иск был подан еще в 2022 году, когда принц посещал Францию. Однако тогда прокуратура выступала против, ссылаясь на то, что правозащитники не имеют права подавать подобные жалобы. На днях, 11 мая, апелляционный суд отклонил возражения прокуратуры, что позволило начать полноценное расследование.

Колумнист The Washington Post Джамаль Хашукджи, известный своей критикой властей Саудовской Аравии, пропал в октябре 2018 года. Он зашел в здание консульства королевства в Стамбуле и больше его никто не видел. Тело журналиста так и не нашли. По версии турецкой прокуратуры, Хашукджи был убит прямо в здании дипмиссии.

Американские спецслужбы уверены, что к делу причастен принц. В 2021 году аппарат директора Национальной разведки США опубликовал доклад, в котором указывалось, что Мухаммед бен Салман лично одобрил убийство Хашукджи, считая его угрозой королевству.

