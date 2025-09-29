«Забавная история»: возлюбленная Павла Дурова получила травму

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Юлия Вавилова встречается с предпринимателем с прошлого года.

Девушка Павла Дурова получила травму

Фото: Instagram*/julivavilova

Возлюбленная Павла Дурова получила травму после падения с лестницы

Возлюбленная основателя Telegram Павла Дурова, Юлия Вавилова, получила перелом плюсневой кости. Об этом девушка сообщила в своем личном блоге.

В опубликованном в Telegram-канале посте Вавилова приложила рентгеновские снимки с трещиной в кости, ведущей к мизинцу.

«Забавная история (не очень-то): сломала кость (до этого я никогда ничего не ломала). Честно говоря — очень глупо. <…> Думаю, жизнь просто говорит мне замедлиться», — говорится в сообщении

По ее словам, из-за травмы она вынуждена оставаться дома и ограничить привычные дела. Инцидент произошел, когда девушка спускалась по лестнице и не заметила одну из ступеней.

Юлия — блогер и криптоинвестор, она публикует контент на тему инвестиций, проводит стримы и ведет активный образ жизни, часто делясь фотографиями из путешествий и тренировок.

Об отношениях Вавиловой и Дурова стало известно в августе 2024 года, когда основателя Telegram задержали во Франции, и Вавилова сопровождала его, однако была отпущена. После этого она некоторое время жила в Дубае, где пару раз вместе с Павлом ее видели в публичных местах.

