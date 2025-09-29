Путин подписал указ о начале осеннего призыва

Президент России Владимир Путин утвердил указ, запускающий осеннюю призывную кампанию 2025 года. Документ размещен 29 сентября на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно тексту указа, с 1 октября по 31 декабря 2025 года будет проведен призыв на военную службу граждан России в возрасте от 18 до 30 лет, не находящихся в запасе и подлежащих призыву. Планируется призвать 135 тысяч человек.

Указ предусматривает и увольнение со службы военнослужащих, проходивших срочную службу, срок которой завершился. Кроме того, президент поручил правительству РФ, региональным органам власти и призывным комиссиям организовать выполнение всех мероприятий, связанных с призывом.

Помимо этого, указом федеральным министрам, руководителям федеральных служб и агентств поручено обеспечить призыв на военную службу граждан, принятых на работу в федеральные министерства и другие органы исполнительной власти, а также в организации, подведомственные этим органам.

