Путин подписал указ о начале осеннего призыва

В Вооруженные силы предполагается призвать 135 тысяч человек.
Фото: © РИА Новости/Сергей Пивоваров
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Президент России Владимир Путин утвердил указ, запускающий осеннюю призывную кампанию 2025 года. Документ размещен 29 сентября на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно тексту указа, с 1 октября по 31 декабря 2025 года будет проведен призыв на военную службу граждан России в возрасте от 18 до 30 лет, не находящихся в запасе и подлежащих призыву. Планируется призвать 135 тысяч человек.
Указ предусматривает и увольнение со службы военнослужащих, проходивших срочную службу, срок которой завершился. Кроме того, президент поручил правительству РФ, региональным органам власти и призывным комиссиям организовать выполнение всех мероприятий, связанных с призывом.
Помимо этого, указом федеральным министрам, руководителям федеральных служб и агентств поручено обеспечить призыв на военную службу граждан, принятых на работу в федеральные министерства и другие органы исполнительной власти, а также в организации, подведомственные этим органам.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
53%
Нашли ошибку?