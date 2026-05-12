«До лучших времен»: когда в Москву вернется жара

На протяжении прошлой недели в столице наблюдались погодные условия, характерные скорее для середины лета.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Марианна Пронина
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Синоптик Тишковец: 30-градусная жара вернется в Москву только летом
Жара в 30 градусов вернется в Москву только с началом календарного лета. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По словам метеоролога, зафиксированный ранее период высоких температур в столичном регионе подошел к концу. Эксперт подчеркнул, что короткий пятидневный период, который можно назвать «метеорологическим летом», завершился и теперь температурные показатели будут стремиться к более привычным значениям для мая.
«Пятидневное „метеорологическое“ лето закончилось до лучших времен, а 30-градусная жара вернется теперь только в календарном лете», — сообщил Тишковец.
На протяжении прошлой недели в Москве наблюдались погодные условия, характерные скорее для середины лета. В минувшее воскресенье температурный фон соответствовал климатической норме июня.
Пик потепления пришелся на четверг, когда в районе Балчуга столбики термометров достигли отметки в плюс 30 градусов. Однако уже с пятницы, 8 мая, в городе началось резкое похолодание.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 11 мая
- «Как в Дубае?» — Климатолог дал прогноз погоды в Москве на лето
- 9 мая
- От жары до метелей: какой будет погода в России на майские праздники
- 8 мая
- Синоптик рассказала, когда в Москве начнется купальный сезон
- 8 мая
- Тепло уходит: какой будет погода в Москве 8 мая
- 6 мая
- Лучше остаться дома: синоптики рассказали о погоде в Москве на вечер 6 мая
- 6 мая
- Теплый дождь перед бурей: какая погода будет 7 мая в Москве
- 5 мая
- Пора доставать зонтики: какая погода будет 5 мая в Москве
- 4 мая
- «Желтый» уровень опасности: во вторник в Москве ожидается гроза и сильный ветер
- 4 мая
- Понедельник с характером: какая погода будет в Москве 4 мая
- 4 мая
- Куртки не убирать: какая погода ждет москвичей на 9 Мая
Читайте также
87%
Нашли ошибку?