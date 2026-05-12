«До лучших времен»: когда в Москву вернется жара

Диана Кулманакова
На протяжении прошлой недели в столице наблюдались погодные условия, характерные скорее для середины лета.

Какая погода будет в мае в Москве: когда вернется жара

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Марианна Пронина

Синоптик Тишковец: 30-градусная жара вернется в Москву только летом

Жара в 30 градусов вернется в Москву только с началом календарного лета. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам метеоролога, зафиксированный ранее период высоких температур в столичном регионе подошел к концу. Эксперт подчеркнул, что короткий пятидневный период, который можно назвать «метеорологическим летом», завершился и теперь температурные показатели будут стремиться к более привычным значениям для мая.

«Пятидневное „метеорологическое“ лето закончилось до лучших времен, а 30-градусная жара вернется теперь только в календарном лете», — сообщил Тишковец.

На протяжении прошлой недели в Москве наблюдались погодные условия, характерные скорее для середины лета. В минувшее воскресенье температурный фон соответствовал климатической норме июня.

Пик потепления пришелся на четверг, когда в районе Балчуга столбики термометров достигли отметки в плюс 30 градусов. Однако уже с пятницы, 8 мая, в городе началось резкое похолодание.

