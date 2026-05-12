Россиянам рассказали, как вернуть до 660 тысяч рублей за проценты по ипотеке

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 27 0

Подать заявление можно спустя неограниченное время после приобретения жилья.

Как вернуть деньги за проценты по ипотеке

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Депутат Свищев: россияне могут вернуть 660 тысяч рублей за проценты по ипотеке

У граждан России есть возможность вернуть до 660 тысяч рублей за проценты по ипотеке. Но такое право предоставляется тем, у кого доходы облагаются НДФЛ. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

По словам парламентария, общая сумма возврата за проценты зависит от ставки НДФЛ, которая составляет от 13 до 22 процентов, а также от уровня дохода. Лимит вычета установлен в размере трех миллионов рублей. Он добавил, что вернут налог, уплаченный именно с этой суммы.

«Если ваш годовой доход не превышает 2,4 миллиона рублей и вы платите НДФЛ по ставке 13 процентов, вы сможете получить 390 тысяч рублей. Если ваш годовой доход превышает 50 миллионов рублей и вы платите налог по ставке 22 процентов, вы сможете получить 660 тысяч рублей», — пояснил депутат.

Свищев подчеркнул, что подать заявление на возврат денежных средств можно как через год после приобретения жилья, так и через пять лет, но их можно вернуть только за три года, предшествующих году отправки декларации.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как получить скидку при покупке квартиры.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
74.30
-0.32 88.55
0.66
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:43
Штрафы со скидкой: МВД предупредило дачников о новой схеме мошенничества
8:32
Оружие вместо диалога: визит Писториуса в Киев и ставка на эскалацию
8:16
Россиянам рассказали, как вернуть до 660 тысяч рублей за проценты по ипотеке
8:01
«До лучших времен»: когда в Москву вернется жара
7:56
Будут цвести как сумасшедшие: копеечный рецепт хлебной подкормки для пионов
7:48
Мошенники освоили еще две сферы для обмана россиян

Сейчас читают

«Ну, погоди, ВСУ!» — ВС РФ стали «ослеплять» дроны при помощи мультфильмов
Врач назвала привычки, которые губят женское здоровье
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 мая, для всех знаков зодиака
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео