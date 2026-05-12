Песков оценил кандидатуру Штайнмайера на планируемых переговорах ЕС с Россией

Анастасия Антоненко

Он также отметил, что строить предположения о претендентах на роль посредника сейчас равносильно «гаданию на кофейной гуще».

Переговоры России и Европы: кто представит ЕС?

Посредником между Россией и Европой на переговорах может быть кто угодно, ключевым является наличие политического желания возобновления контактов. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал возможную посредническую миссию президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

Представитель Кремля подчеркнул, что ключевым фактором является не конкретная фамилия, а политическая воля Евросоюза к восстановлению диалога.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин назвал желаемым переговорщиком для диалога между Москвой и Брюсселем экс-канцлера Германии Герхарда Шредера.

Он напомнил, что именно Евросоюз отказался вести диалог, а не Россия и посоветовал Европе искать переговорщика среди тех, кто не использует антироссийскую риторику.

Позднее президент Финляндии Александр Стубб признал необходимость прямых переговоров между Европой и Россией. По его словам, у европейских лидеров уже проходили дискуссии на эту тему.

Стубб подчеркнул, что страны Е5 — Германия, Франция, Италия, Великобритания и Польша — должны согласовать переговорный процесс со скандинавскими и балтийскими государствами.

