Песков о Штайнмайере как переговорщике от ЕС: главное — желание к диалогу

Посредником между Россией и Европой на переговорах может быть кто угодно, ключевым является наличие политического желания возобновления контактов. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал возможную посредническую миссию президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

Представитель Кремля подчеркнул, что ключевым фактором является не конкретная фамилия, а политическая воля Евросоюза к восстановлению диалога.

Он отметил, что строить предположения о кандидатах на роль посредника сейчас равносильно «гаданию на кофейной гуще», перебирая все известные фамилии.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин назвал желаемым переговорщиком для диалога между Москвой и Брюсселем экс-канцлера Германии Герхарда Шредера.

Он напомнил, что именно Евросоюз отказался вести диалог, а не Россия и посоветовал Европе искать переговорщика среди тех, кто не использует антироссийскую риторику.

Позднее президент Финляндии Александр Стубб признал необходимость прямых переговоров между Европой и Россией. По его словам, у европейских лидеров уже проходили дискуссии на эту тему.

Стубб подчеркнул, что страны Е5 — Германия, Франция, Италия, Великобритания и Польша — должны согласовать переговорный процесс со скандинавскими и балтийскими государствами.

