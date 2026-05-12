Мошенники освоили еще две сферы для обмана россиян

Анастасия Антоненко
По стандартному сценарию после перевода денег аферисты исчезают.

Как мошенники обманывают россиян через детей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Мошенники создают поддельные сайты детских лагерей и турфирм

Мошенники не оставляют россиян в покое и продолжают их атаковать. Теперь аферисты создают поддельные сайты и сообщества в соцсетях, оформленные под официальные ресурсы детских лагерей и турфирм. Об этом РИА Новости рассказала юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.

Поддельные сайты оформлены под такие детские лагеря, как «Артек» и «Смена», а также под туристические фирмы, специализирующиеся на детском и семейном отдыхе.

По словам юриста, также злоумышленники заманивают жертв низкими ценами и распродажами на путевки и убеждают их, что тех осталось крайне мало. После того, как человек переводит деньги, преступник исчезает.

Как ранее писал 5-tv.ru, мошенники во время бесед по телефону записывают разговоры и с помощью программ обработки голоса вырезают отдельные слова, чтобы использовать их в своих целях.

Не рекомендуется в разговоре с аферистами использовать слова «возможно», «вероятно», «может быть» и другие неопределенные формулировки. И, конечно, ни в коем случае нельзя передавать свои личные данные — ФИО, пароли, серию и номер паспорта, коды из сообщений.

