Ищу мужа: девушка выкупила рекламные билборды для поиска второй половинки

NYP: Девушка выкупила рекламные билборды для поиска второй половинки

Жительница Сан-Франциско решила необычным способом искать мужа: она арендовала десятки цифровых билбордов вдоль Калифорнийского шоссе и разместила на них предложение руки и сердца. Об этом сообщает издание The New York Post.

Продавец винтажной одежды, 42-летняя Лиза Каталано призналась, что кампания обходится ей дорого, но расходы не останавливают ее.

«Это не шутка и не уловка. Я все финансирую сама. Я просто хочу найти своего мужа», — объяснила она.

Реклама, запущенная 2 сентября, охватывает участок трассы протяженностью около 72 километров между Санта-Кларой и Сан-Франциско. Все желающие могут перейти на ее личный сайт и подать заявку на знакомство. Чтобы усилить эффект, женщина также разместила объявления на такси.

Каталано признается, что после череды неудач в приложениях для знакомств и болезненного расставания весной решила рискнуть. Несмотря на насмешки и кибербуллинг, она уверена: ее шаг — это шанс встретить достойного человека. На своем сайте она перечисляет требования к будущему партнеру: готовность к моногамии, отсутствие судимостей и агрессивного поведения.

Подобные методы уже использовали и другие одинокие американцы. Например, адвокат из Лос-Анджелеса Ив Тилли-Коулсон обещала выплатить пять тысяч долларов (418 тысяч рублей) тому, кто познакомит ее с «тем самым», а житель Нью-Джерси Мохамед Ибрагим арендовал рекламный щит на Таймс-сквер в поисках любви.

«Я хочу влюбиться, выйти замуж и создать семью. Он где-то там», — говорит Каталано, не скрывая надежды, что ее вложения однажды окупятся самым важным знакомством в жизни.

