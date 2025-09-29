Трамп представил «полноценный» план по урегулированию конфликта в Газе

Президент США Дональд Трамп на переговорах с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху представил свой план по урегулированию ситуации в секторе Газа. Американский лидер настоял на прекращении огня с моментальным освобождением заложников, похищенных во время бойни 7 октября 2023 года.

Согласно плану Трампа, ответом еврейского государства должен стать вывод войск с территории анклава и создание в нем альтернативных органов власти.

«Полноценный» план Трампа был опубликован на сайте Белого дома. Из текста документа следует, что стратегия включает в себя 20 пунктов.

«Полноценный план президента Дональда Трампа по завершению конфликта в Газе», — гласит название документа.

На освобождение заложников дается 72 часа после того, как предложенное Трампом соглашение будет одобрено Нетаньяху. Газа будет перестроена и избавлена от терроризма. ХАМАС и другие группировки должны отказаться от участия в управлении Газой. Этот вопрос не будет касаться их ни напрямую, ни косвенно.

Те участники ХАМАС, которые дадут согласие на разоружение и мирное сосуществование, получат амнистию. Основа плана по Газе — это временное управление технократическими властями под контролем международного органа, во главе которого стоит Трамп.

