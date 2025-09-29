Нетаньяху извинился перед премьер-министром Катара за удар по Дохе

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 21 0

Премьер-министр Израиля также выразил сожаление в связи с гибелью сотрудника службы безопасности в результате атаки.

Фото: Reuters/Ibraheem Abu Mustafa

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху извинился перед премьером Катара Мухаммедом бин Абдулрахманом бин Джассимом Аль Тани за недавний удар по Дохе. Об этом сообщил 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на источники.

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поговорил по телефону с премьер-министром Катара… и извинился за израильское нападение на Доху», — говорится в публикации канала.

Целью атаки была ликвидация руководства радикального палестинского движения ХАМАС.

По словам источника, премьер-министр Нетаньяху выразил сожаление в связи с гибелью сотрудника службы безопасности в результате атаки, а также принес извинения за нарушение суверенитета Катара.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме выразил уверенность в заключении сделки по сектору Газа. На вопрос журналистов о скором достижении соглашения по прекращению огня в палестинском анклаве американский лидер ответил утвердительно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

