Нетаньяху поддерживает план Трампа по урегулированию ситуации в Газе

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 28 0

В ближайшее время Израиль не покинет периметр безопасности.

Принял ли Нетаньяху план Трампа по Газе

Фото: Reuters/Kevin Lamarque

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что поддерживает план Трампа по урегулированию конфликта в Газе, который реализует цели Израиля. В том числе Нетаньяху одобрил инициативу по возвращению заложников. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с Трампом.

Нетаньяху подчеркнул, что в ближайшее время Израиль не покинет периметр безопасности в секторе Газа.

Трамп представил свой план по урегулированию ситуации в секторе Газа на переговорах с Нетаньяху. Стратегия включает в себя 20 пунктов, в числе которых прекращение огня с моментальным освобождением заложников, похищенных во время бойни 7 октября 2023 года.

Ответом еврейского государства должен стать вывод войск с территории анклава и создание в нем альтернативных органов власти. Словом, «полноценный» план президента США по Газе предусматривает временное управление технократическими властями под контролем международного органа, во главе которого стоит Трамп.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что США, Катар и Израиль сформируют трехсторонний механизм координации.

Эксперименты под Луной: гороскоп стрижек на октябрь 2025

