«Сделать, что придется»: Трамп поддержит Израиль в случае отказа ХАМАС от сделки

Американский лидер также заявил, что решение ряда стран признать государственность Палестины — глупость.

Фото: Reuters/UNITED STATES

Президент США Дональд Трамп ожидает от палестинского движения ХАМАС позитивного ответа на мирный план. Если ожидания американского лидера не будут оправданы, он окажет Израилю полную поддержку.

«Все остальные дали согласие на это, и у меня есть предчувствие, что мы получим положительный ответ. Но если нет — у Израиля будет мощная поддержка, чтобы сделать то, что придется», — сказал Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Нетаньяху.

Трамп также заявил, что считает глупостью решение ряда стран признать государственность Палестины.

«Несколько стран, как вы знаете, по глупости признали палестинское государство, некоторые из наших европейских друзей, союзников, хороших людей. На самом деле, я думаю, они делают это, поскольку очень устали от того, что происходит уже много десятилетий», — приводит слова американского лидера агентство Reuters.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что США, Катар и Израиль сформируют трехсторонний механизм координации.

