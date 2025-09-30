В Афганистане произошло полное отключение интернета

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 25 0

Также наблюдаются перебои в работе мобильной и стационарной телефонной связи.

Что произошло с интернетом в Афганистане

Фото: Reuters/SAYED HASSIB

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

По всей территории Афганистана произошло полное отключение интернет-соединения. Об этом сообщила международная служба мониторинга интернета NetBlocks.

По информации организации, отсутствие сетевого подключения связано с проводимой талибами (движение «Талибан» является исламисткой религиозно-политической организацией — Прим. Ред.) политикой по «предотвращению безнравственности».

«Афганистан сейчас находится в состоянии полного отключения от интернета, поскольку власти предпринимают шаги по соблюдению нравственности», —сообщается в Telegram-канале NetBlocks.

Международная служба мониторинга в своем заявлении также подчеркнула, что о планах ограничить интернет на территории Афганистана «Талибан» заявил две недели назад. В настоящее время отсутствие сетевого подключения затронуло все регионы страны. Кроме того, наблюдаются перебои в работе мобильной и стационарной телефонной связи.

До этого в Афганистане уже было зафиксировано отключение ряда провинций от Всемирной паутины для «предотвращения аморального поведения». Это привело к затруднению работ государственных служб.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что «Талибан» не собирается допускать военных США на территорию Афганистана.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
82.87
-0.74 97.14
-0.54
Эксперименты под Луной: гороскоп стрижек на октябрь 2025

Последние новости

1:17
Путин обратился к россиянам в честь Дня воссоединения новых регионов с РФ
0:49
На Кубани осудили газовиков после гибели семьи из пяти человек
0:32
В Афганистане произошло полное отключение интернета
0:12
Вкусно и полезно: как тыква улучшает пищеварение и дарит молодость
0:04
Стали известны потери Британии из-за антироссийских санкций
23:46
Назад в прошлое: Петров и Бикович снимутся в новой семейной сказке

Сейчас читают

«Турецкий сюрприз»: как НАТО готовится к войне с Россией
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
Эмоциональный инцест? Почему мама не должна быть лучшей подругой ребенку
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео
Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год