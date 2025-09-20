В «Талибане» заявили, что не допустят военных США на территорию Афганистана

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 24 0

Целью же подобного присутствия называют проведение контртеррористических операций.

Талибан о желании США вернуть авиабазу Баграм

Фото: www.globallookpress.com/U.S. Department of Defense

В Афганистане заявили, что не допустят присутствия военных США на своей территории. Об этом газете The Times сообщил представитель движения «Талибан» Забиулла Муджахид, комментируя желание Белого дома разместить своих военнослужащих на авиабазе Баграм.

По его словам, идея президента США Дональда Трампа о возвращении американских военных на авиабазу Баграм является «эмоциональной реакцией».

«Мы изгнали американцев из Исламского эмирата (Афганистан. — Прим. Ред.) и не допустим их присутствия в нашей стране. Они десятилетиями нападали на нас и воевали против нас, и мы не потерпим здесь никакого американского присутствия», — отметил представитель.

О намерении вернуть авиабазу Баграм в распоряжение Соединенных Штатов Дональд Трамп высказался 19 сентября во время пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Он отметил, что Вашингтон «пытается вернуть» базу.

Кроме того, о переговорах между США и «Талибаном» сообщила газета The Wall Street Journal. Речь идет о размещении американского военного контингента на авиабазе. Целью же подобного присутствия называют проведение контртеррористических операций.

Американские военные полностью покинули Афганистан в конце августа 2021 года. С тех пор авиабаза Баграм находится под контролем «Талибана».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Дональд Трамп запретил въезд в США для граждан Афганистана.

