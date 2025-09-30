Ленобласть, Коми, Подмосковье и Карелия: Россию накрыло северное сияние

Завороженные зрители публикую кадры в социальных сетях.

Фото, видео: © РИА Новости/Андрей Попов; 5-tv.ru

Россию накрыло северное сияние

Прямо сейчас жители сразу нескольких регионов страны могут наблюдать в небе одно из самых красивых природных явлений. Речь о северном сиянии.

Самые яркие кадры приходят из Карелии — там будто разгорелся зелёный огонь. Благодаря ясному небу световые волны хорошо видны в Петербурге и Ленинградской области

Появилось редкое явление и в Подмосковье, а также в республике Коми.

