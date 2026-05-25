В ДТП с туристическим автобусом в Нижегородской области пострадали два человека

В Нижегородской области два человека пострадали в ДТП с автобусом, перевозившим туристов из КНДР. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Авария произошла на трассе М-12 «Восток» по пути в Татарстан. В транспортном средстве находилось 40 человек. Двое из них в результате инцидента пострадали. Им оказана помощь на месте.

Ранее в МВД России по Нижегородской области предварительно сообщили, что водитель автобуса не соблюдал безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля «Газель», что и повлекло столкновение, а затем опрокидывание автобуса.

Согласно, источнику 5-tv.ru, водитель транспортного средства, перевозивший иностранных туристов, выехал на встречную полосу, врезался в «Газель» и, снеся ограждения, вылетел в кювет.

За пассажирами был отправлен резервный транспорт. На место происшествия также выехали сотрудники Госавтоинспекции и представители миграционного управления.

Водитель автобуса может быть привлечен к административной ответственности за повреждение дорожных сооружений.

