Путин подписал закон о списании долгов по кредитам для участников СВО

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 48 0

Льгота распространяется бойцов, заключивших контракт с мая 2026 года.

Какие льготы полагаются бойцам СВО

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет участникам СВО и их супругам полностью списать задолженности по кредитам. Соответствующий документ уже опубликован на официальном портале правовых актов.

На льготу могут рассчитывать военнослужащие, которые заключили контракт на срок не менее одного года, начиная с 1 мая 2026 года.

Главное условие — общая сумма кредитов не должна превышать десяти миллионов рублей. При этом важно, чтобы до момента подписания контракта по этим долгам уже было вынесено судебное решение о взыскании или возбуждено исполнительное производство.

До этого законодательство позволяло списывать просроченные кредиты только тем, кто заключил контракт не ранее декабря 2024 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин утвердил единые меры поддержки участников СВО и их семей во всех регионах. Стандартный набор льгот включает в себя субсидии на газификацию, помощь в трудоустройстве, приоритетное зачисление в учебные заведения, бесплатную психологическую и юридическую помощь, а также внеочередное санаторно-курортное лечение.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.55
0.34 85.45
2.91
Тайная сторона Близнецов: астролог раскрыла правду о воздушном знаке зоди...

Последние новости

22:40
В ДТП с туристическим автобусом в Нижегородской области пострадали два человека
22:30
ВСУ атаковали сотрудников МЧС в Запорожской области во время тушения пожара
22:15
Безбашенный национализм: зачем Киеву понадобился «пантеон выдающихся украинцев»
21:51
Путин подписал закон о списании долгов по кредитам для участников СВО
21:45
«Надо давать возможность»: Бабкина заступилась за спектакль «Гамлет»
21:34
«Он мне начинает нравиться»: Довлатова прокомментировала союз Козловского и Акиньшиной

Сейчас читают

Европа недосчиталась газа: поставки падают, запасы едва растут
Любовь не знает границ: ученые развеяли мифы о сексе после 65
Двое суток после трагедии: последние новости об ударе по Старобельску
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео