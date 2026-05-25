Побег или похищение? В СК опровергли ряд версий об исчезновении Усольцевых

Анастасия Антоненко
Активная фаза поиска пропавшей семьи велась с конца сентября 2025 года до выпадения снега.

Как проходят поиски семьи Усольцевых: версии, подробности

Фото: © РИА Новости/Сергей Мамонтов

Исчезновение семьи Усольцевых

СК: версии о побеге или похищении семьи Усольцевых не подтвердились

Следователи Главного следственного управления СК России по Красноярскому краю и Хакасии исключили версии о добровольном побеге или похищении семьи Усольцевых, исчезнувшей в сентябре 2025 года в Кутурчинском Белогорье.

На основе собранных доказательств версии не подтвердились. Изначально рассматривались три сценария: несчастный случай, криминал и добровольное оставление группы.

Теперь фокус сместился на два основных направления — несчастный случай и преступление, которые отрабатываются параллельно.

Масштабная поисковая операция проводилась с конца сентября до установления устойчивого снежного покрова. Специалисты отрядов из Красноярска и Дивногорска обследовали еще семь квадратных километров сложной горной местности в районе скал Буратинка и Мальвинка, однако следов пропавших не обнаружили.

Поиск продолжается: для обследования территории используются беспилотники, а полученные материалы планируется обработать с помощью нейросетей.

В составе группы работают координатор, связист, оператор БПЛА, аналитик и картограф. Третьи сутки они находятся в тайге, после чего вернутся на базу для анализа данных.

Пропажа семьи Усольцевых

Сергей и Ирина Усольцевы с пятилетней дочерью Ариной и собакой корги выехали в поход к горе Буратинка (вблизи поселка Кутурчин) 28 сентября 2025 года. Связь с ними прервалась после того, как их автомобиль оставили на окраине населенного пункта перед началом маршрута.

Основной массив поисков был сосредоточен в районе примерно в семи километрах от Кутурчина, где ранее был зафиксирован сигнал мобильного телефона Сергея Усольцева.

Масштабная операция с привлечением спасателей и волонтеров проходила в сентябре и октябре. Всего к поиску пропавшей семьи привлекли более 1,5 тысячи человек.

Официально основной остается версия о несчастном случае. Поиски Усольцевых продолжаются спустя почти восемь месяцев после их пропажи.

