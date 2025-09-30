МОК отреагировал на допуск российских паралимпийцев с флагом и гимном

Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что осведомлен о решении Международного паралимпийского комитета (МПК) о восстановлении членства Паралимпийского комитета России и выступлении российских атлетов с флагом и гимном страны на Паралимпиаде 2026 года. Информацию об этом предоставил представитель МОК агентству France Presse.

В МОК заявили, что уважают вердикт, принятый на ассамблее МПК 27 сентября в Сеуле.

«МПК вместе с международными федерациями, ответственными за паралимпийские виды спорта, является компетентным органом по проведению Паралимпийских игр», — заявил представитель МОК.

Вместе с тем, он отметил, что МОК продолжит придерживаются своего подхода по допуску России к зимним Олимпийским играм в Милане в 2026 году, то есть, должен быть идентичен тому, что был на Олимпиаде-2024 в Париже.

В феврале 2022 года по решению МОК некоторые российские атлеты получили право выступать на мировой арене только в нейтральном статусе, в то время как некоторые сменили гражданство и теперь представляют другие страны. Также на Генеральной ассамблее МПК в 2023 году было принято решение частично ограничить членство российской стороны.

В ближайшие несколько лет Паралимпиады запланированы в Италии (зимние игры 2026 года) и в Лос-Анджелесе (летние игры 2028 года).

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Паралимпийский комитет РФ продолжит работу по снятию санкций со спортсменов РФ. На текущий момент российских паралимпийцев допустили к соревнованиям по пяти видам спорта.

