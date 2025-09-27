Паралимпийский комитет РФ продолжит работу по снятию санкций со спортсменов РФ

Лилия Килячкова
Пока паралимпийцев допустили к соревнованиям по легкой атлетике, плаванию, пауэрлифтингу, следж-хоккею и пулевой стрельбе.

Глава ПКР Рожков надеется на отмену оставшихся санкций против наших спортсменов

Паралимпийский комитет России (ПКР) продолжит работу по снятию санкций с российских спортсменов. Об этом сообщил президент ПКР Павел Рожков в беседе с 5-tv.ru.

«Мы будем над этим работать. Паралимпийский комитет начнет принимать решения, чтобы все санкции, которые есть на наших спортсменов, выступающих по тем или иным видам спорта, были сняты», — заявил он.

Рожков также отметил, что на текущий момент российских паралимпийцев допустили к соревнованиям по легкой атлетике, плаванию, пауэрлифтингу, следж-хоккею и пулевой стрельбе.

Кроме того, им разрешили выступать как на летних, так и на зимних Паралимпийских играх со всеми государственными атрибутами, в числе которых флаг, гимн и соответствующая спортивная форма.

«У нас очень сложная международная структура управления. С десяток видов спорта входят в управление международных олимпийских федераций. С десяток — в международных паралимпийских федерациях», — подчеркнул Рожков.

Ранее 5-tv.ru писал, что легкоатлет Ашапатов прокомментировал возвращение России в членство Международного паралимпийского комитета (IРС).

