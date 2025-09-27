Паралимпийский комитет РФ продолжит работу по снятию санкций со спортсменов РФ

Глава ПКР Рожков надеется на отмену оставшихся санкций против наших спортсменов

Паралимпийский комитет России (ПКР) продолжит работу по снятию санкций с российских спортсменов. Об этом сообщил президент ПКР Павел Рожков в беседе с 5-tv.ru.

«Мы будем над этим работать. Паралимпийский комитет начнет принимать решения, чтобы все санкции, которые есть на наших спортсменов, выступающих по тем или иным видам спорта, были сняты», — заявил он.

Рожков также отметил, что на текущий момент российских паралимпийцев допустили к соревнованиям по легкой атлетике, плаванию, пауэрлифтингу, следж-хоккею и пулевой стрельбе.

Кроме того, им разрешили выступать как на летних, так и на зимних Паралимпийских играх со всеми государственными атрибутами, в числе которых флаг, гимн и соответствующая спортивная форма.

«У нас очень сложная международная структура управления. С десяток видов спорта входят в управление международных олимпийских федераций. С десяток — в международных паралимпийских федерациях», — подчеркнул Рожков.

Ранее 5-tv.ru писал, что легкоатлет Ашапатов прокомментировал возвращение России в членство Международного паралимпийского комитета (IРС).

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.