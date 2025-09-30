Президент Киргизии Жапаров назначил досрочные выборы в парламент на ноябрь

Голосование пройдет как в очном, так и в дистанционном форматах с соблюдением законодательства страны.

Президент Киргизии Жапаров назначил досрочные выборы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о назначении досрочных выборов парламента республики на 30 ноября 2025 года, сообщает пресс-служба главы Республики.

Согласно подписанному указу, Центризбиркому (ЦИК) страны поручено организовать проведение голосования, в том числе дистанционного, в соответствии с законодательством Киргизии.

Указ Садыра Жапарова подразумевает, что местная государственная администрация, включая Кабинет министров и органы местного самоуправления обязуются оказать содействие в работе соответствующих уполномоченных органов и избирательных комиссий, принять необходимые меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, а также охраны общественного порядка.

В четверг, 25 сентября, депутаты парламента Киргизии проголосовали за самороспуск Законодательного собрания. Решение было принято единогласно, против не высказался никто.  Депутаты парламента Киргизии единогласно проголосовали за самороспуск законодательного собрания.

По словам политика Нурланбека Тургунбека уулу, это было сделано для того, чтобы увеличить временной разрыв между выборами парламента в ноябре 2026 года и выборами президента, намеченными на январь 2027 года.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Путин и Жапаров обсудили статус русского языка в Киргизии.

