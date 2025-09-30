«Из-за стресса»: фигурантка по делу Долиной заявила о плохом самочувствии

Фигурантка по делу Долиной заявила о плохом самочувствии из-за стресса

Курьер Анжела Цырульникова, задержанная по делу о мошенничестве с денежными средствами народной артистки РФ Ларисы Долиной, заявила о резком ухудшении здоровья из-за стресса и нахождения под стражей. Об этом указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

"В апелляционной жалобе обвиняемая… сообщает о том, что из-за стресса и переживаний у нее ухудшилось состояние здоровья, что также усугубляется длительным нахождением под стражей", - говорится в документах.

По версии следствия, с 2 апреля по 12 июля 2024 года группа из четырех человек — Артур Каменецкий, Андрей Основа, Анжела Цырульникова и Дмитрий Леонтьев — совместно с неустановленными лицами похитила у Долиной денежные средства на сумму 175,12 миллиона рублей. Кроме того, они лишили артистку права на ее квартиру в Ксеньинском переулке стоимостью более 138 миллионов рублей. Общий ущерб с учетом банковских комиссий и расходов на сделки превышает 317 миллионов рублей.

Ранее Каменецкий и Леонтьев признали вину. Долина подала иск о признании сделки по продаже квартиры недействительной и выиграла дело в Хамовническом суде Москвы, вернув себе недвижимость. Однако покупательница квартиры Полина Лурье оспорила решение, и Мосгорсуд встал на сторону артистки.

Все четверо обвиняемых находятся в СИЗО. В январе суд Йошкар-Олы удовлетворил иск к фигурантам, обязав их выплатить 69 миллионов рублей. Уголовное дело в настоящее время поступило в Балашихинский городской суд Московской области для рассмотрения по существу.

