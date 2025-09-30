«Нюансы имеют значение»: названы черты характера, влияющие на долголетие

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 44 0

Какие психологические особенности могут быть связаны с повышенным риском преждевременной смерти?

Какие черты характера могут быть опасны ранней смертью

Фото: www.globallookpress.com/Andrey Arkusha

The Guardian: названы черты характера, которые помогут жить дольше

Организованность, активность и готовность помогать могут способствовать долголетию, а тревожность и частые стрессы, напротив, связаны с повышенным риском преждевременной смерти. Как сообщает The Guardian, исследование, опубликованное в Journal of Psychosomatic Research, показало, что конкретные черты человека способны предсказывать угрозы для здоровья.

В исследовании приняли участие более 22 тысяч взрослых, за которыми наблюдали от шести до 28 лет. Ученые отметили, что слово «активный» оказалось наиболее значимым предиктором долголетия: люди, которые так себя описывали, имели на 21% меньший риск смерти в период исследования. Также положительное влияние на продолжительность жизни оказывали энергичность, трудолюбие, организованность, ответственность, дотошность и готовность помогать другим.

«Люди могут быть одинаково добросовестными или экстравертными, но по-разному. Именно эти нюансы имеют значение — возможно, даже для того, как долго мы проживем, — поделился психолог Рене Меттус.

Другой соавтор, Парик О’Суилеабхайн, подчеркнул, что исследование демонстрирует измеримое влияние конкретных моделей поведения и установок на продолжительность жизни.

В то же время капризность, тревожность, легкость расстраивания были связаны с более высоким риском преждевременной смерти. Ученые отмечают, что их выводы не являются определяющими судьбу на сто процентов: тревожность не обречет на раннюю смерть, а организованность не гарантирует вечную жизнь. Вместе с тем личность может играть вспомогательную роль, помогая формировать здоровые привычки, поддерживать активность и психологическую устойчивость.

Специалисты подчеркивают, что в будущем личностные скрининги могут использоваться в медицине для выявления людей, нуждающихся в поддержке, например, чтобы стимулировать физическую активность или помочь придерживаться режима приема лекарств. По мнению экспертов, учет конкретных черт характера позволит врачам более точно прогнозировать риски для здоровья и разрабатывать индивидуальные рекомендации.

