«Должен умереть»: Элвис Пресли планировал убить любовника своей супруги Присциллы

Radar Online: Элвис Пресли планировал убить любовника своей супруги Присциллы

Новые мемуары Присциллы Пресли раскрывают шокирующую историю предполагаемого заговора исполнителя Элвиса Пресли с целью нанять киллера для убийства ее любовника, инструктора по карате Майка Стоуна. Об этом сообщает Radar Online.

В книге «Тихо, я покидаю тебя: жизнь после Элвиса» Присцилла пишет, что ее роман со Стоуном начался в начале 1970-х, незадолго до развода с культовым музыкантом. По ее словам, Элвис, охваченный ревностью и неуверенностью в себе, попросил своего тур-менеджера Джо Эспозито найти киллера, чтобы устранить Стоуна. План так и не был осуществлен после того, как семья и друзья убедили певца успокоиться.

«Мысль о том, что я буду с другим мужчиной, была невыносима для Элвиса. В течение нескольких недель после моего отъезда он говорил ребятам, что Майк должен умереть. Он даже просил Джо найти киллера», — пишет Присцилла.

Источники, близкие к окружению Пресли, утверждают, что его гнев был связан не только с изменой, но и с одержимостью карате. Элвис считал себя мастером боевых искусств, но признавал, что Стоун превосходит его навыками, что усиливало чувство неполноценности.

По словам бывших коллег, певец был раздражен тем, что выглядел слабым перед Присциллой и друзьями. Эспозито даже предупреждал женщину не брать с собой дочь Лизу Мари на встречи с отцом, чтобы не спровоцировать его гнев. Присцилла также отмечает, что Элвис пытался доказать свою мужественность в отношениях, ощущая угрозу со стороны Стоуна.

Присцилла и Элвис, поженившиеся в 1967 году, развелись в 1973. Элвис умер в 1977 году в возрасте 42 лет от остановки сердца, а их дочь Лиза Мари скончалась в январе 2023 года в 54 года.

