Появилась на свет в час пик: полицейские в Нью-Йорке приняли роды у женщины на обочине

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Пришлось вызвать подкрепление.

Полицейские в Нью-Йорке приняли роды у женщины на обочине

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Kyle Mazza

Peoplе: полицейские в Нью-Йорке приняли роды у женщины на обочине

Благодаря сотрудникам полицейского управления ребенок благополучно появился на свет прямо на обочине дороги в Нью-Йорке. Об этом сообщает People со ссылкой на местные источники.

Инцидент произошел в понедельник, 22 сентября, на шоссе I-678, когда сержант дорожного патруля Джозеф Кейзэл и офицер Эрик Ли ехали на юг и были остановлены водителем, у жены которого начались роды. По данным правоохранительных орагнов, ситуация осложнялась часом пик, затором на мосту Уайтстоун в Бронксе из-за Генеральной Ассамблеи ООН и сломанным тягачом с прицепом, заблокировавшим две полосы движения.

Сотрудники полиции немедленно приступили к работе, собрав медицинские принадлежности и вызвав подкрепление — патрульных Сэма Виру и Брайана Гиллигана. Через несколько минут на свет появилась девочка, которую передали матери до прибытия скорой помощи. Семья была доставлена в Пресвитерианскую больницу Нью-Йорка в Квинсе, где мать и ребенок успешно восстанавливаются. По информации СМИ, новорожденную назвали Натали.

Департамент полиции Нью-Йорка опубликовал фотографии с места событий, где Натали лежит в розовом одеяле рядом с матерью, а также снимки с визита сотрудников полиции с подарками для семьи. Все четверо офицеров, участвовавших в родах, имеют более десяти лет стажа службы.

