Врач предупредил об опасности поспешного извлечения занозы

Мурад Устаров

Он также посоветовал использовать во время процесса обработанные подручные средства.

Чем опасно резкое и самостоятельное извлечение занозы

Хирург Блинов: резкое извлечение занозы может привести к воспалению

Маленькая заноза на пальце может стать причиной его воспаления, а поспешные действия лишь усугубят ситуацию. Об этом в беседе с Газета.ру рассказал врач-хирург Дмитрий Блинов.

По словам эксперта, если человек столкнулся с такой ситуацией, то ему в первую очередь следует внимательно осмотреть рану. Занозу можно извлечь самому, если ее хорошо видно и находится на поверхности. Но резкие движения могут загнать занозу глубже и сломать, что приведет к гнойному воспалению и вмешательству врачей.

«Часто пациенты приходят уже с осложнениями после неудачных попыток удалить занозу дома. Фрагменты могут остаться внутри, а воспалительный процесс только усилится», — сказал специалист.

Он также заметил, что люди пытаются достать занозу подручными средствами — иголками, булавками и пинцетами. Врач добавил, что без обработки ими пользоваться нельзя, так как есть риск подхватить инфекцию.

Блинов призвал не заниматься самолечением в случае сомнений и обращаться напрямую к медикам, которые после удаления занозы обработают рану необходимыми средствами и назначат лекарства.

Ранее 5-tv.ru писал, что растительное масло не поможет избавиться от клеща, а его применение лишь навредит здоровью.

Врач предупредил об опасности поспешного извлечения занозы
