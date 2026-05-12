Врач назвала привычки, которые губят женское здоровье

Гинеколог Мариновская: Синтетическое нижнее белье разрушает женское здоровье

Гинеколог Виктория Мариновская одной из популярных медицинских компаний рассказала о повседневных привычках, которые негативно сказываются на женском здоровье. Их врач назвала в беседе с Lenta.ru.

По словам специалиста, одна из главных причин возникновения проблем — постоянное ношение синтетического нижнего белья. Такие ткани плохо пропускают воздух, создают влажность и тепло, что способствует размножению грибков рода Candida.

Также эксперт подчеркнула, что частое ношение стрингов увеличивает риск попадания бактерий из области прямой кишки во влагалище. Это может привезти к рецидивирующим кандидозам и бактериальным вагинозам.

«Спринцевания с содой или ромашкой могут привести к нарушению баланса микрофлоры», — добавила Мариновская, подчеркнув, что использование агрессивных моющих средств и антисептиков разрушает защитный слой лактобактерий, что делает организм менее стойким к инфекциям.

Кроме того, регулярное использование ежедневных прокладок с ароматизаторами способно вызвать контактный дерматит: целлюлозный слой не позволяет коже дышать, а химические добавки вызывают раздражение и аллергические реакции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об одном из самых распространенных женских онкологических заболеваний — раке шейки матки. Он начинается с патологических изменений в клетках слизистой оболочки матки (эндометрия). Самый распространенный патогенетический вариант развития рака эндометрия наблюдается примерно в 60–70% случаев на фоне избыточного уровня эстрогенов (гиперэстрогении) в сочетании с эндокринными и обменными нарушениями (ожирение, сахарный диабет, гипертония).

