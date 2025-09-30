Босфор временно перекрыли из-за отказа двигателя у следовавшего в Россию судна

Диана Кулманакова
На место были направлены спасательные бригады для предотвращения возможных последствий аварии.

Босфор временно перекрыли из-за отказа двигателя у суда

Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey

В проливе Босфор временно приостановили движение судов в обоих направлениях из-за сухогруза, у которого отказал двигатель. Об этом сообщает телеканал CNN Turk со ссылкой на министерство транспорта и специальные инфраструктуры Турции.

Примерно в восьми километрах от выхода в Черное море остановился 98-метровый сухогруз «Арда», который следовал из Бандырмы в Россию под флагом Панамы. Инцидент произошел в районе Умурьери. Судно было благополучно поставлено на якорь под координацией Стамбульского центра управления движением судов и в сопровождении лоцмана и буксиров Rescue-4 и Rescue-6.

Турецкая береговая охрана направила катера и буксиры для безопасного отведения судна с маршрута. После выполнения этих операций движение через Босфор будет возобновлено.

Отмечается, что это уже не первый инцидент в проливе: 19 сентября столкновение парома Kamil Sayin с сухогрузом Artvin привело к травмам 12 человек, которые были эвакуированы и доставлены в медицинское учреждение.

