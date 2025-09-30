Жители Сум начали срывать траурные церемонии по боевикам ВСУ

Жители города Сумы начали сознательно игнорировать траурные церемонии по погибшим боевикам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет РИА Новости.

Согласно данным агентства, в ходе процессий жители Украины перебегают дорогу с катафалками, а также срывают «минуту молчания». С каждым годом, как утверждает собеседник, граждане соседней страны все равнодушнее относятся к «защитникам» Незалежной.

По словам источников, украинцы уже не готовы откладывать свои дела, «бежать» на поминки в память о боевике ВСУ и часами стоять на коленях перед кортежами с гробами.

«Особенно показательна ситуация в Сумах. <…> с чего это граждане исконно русского города должны становиться на колени перед бандеровцами?» — подчеркнул российский военный в разговоре с РИА Новости.

Не так давно украинские власти законодательно обязали своих граждан становиться на колени перед гробами с телами боевиков ВСУ. За неисполнение предусмотрен даже штраф. Помимо этого, провинившегося могут заставить публично «покаяться в совершенном грехе».

Ранее, писал 5-tv.ru, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что жители Николаева и Одессы хотели бы войти в состав России. По его словам, они чувствуют себя частью РФ по культуре, языку и истории.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.