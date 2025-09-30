Сальдо: жители Николаева и Одессы хотели бы войти в состав России

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 78 0

На этих территориях проживают люди, которые чувствуют себя частью РФ по культуре, языку и истории.

Когда Николаев и Одесса войдут в состав России

Фото: © РИА Новости/Стрингер

Одесса и Николаев, в случае проведения референдумов о воссоединении с Россией, приняли бы решение войти в ее состав. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости в день третьей годовщины вхождения Херсонской области в состав РФ.

По словам Сальдо, на юге Украины традиционно проживают люди, которые чувствуют себя частью России по культуре, языку и истории.

«Николаев и Одесса — это города русской славы, русского духа. Там, несмотря на всю пропаганду и давление, сохраняется стремление к нормальной жизни — без мобилизационных облав, без диктатуры СБУ, без западных „кураторов“», — отметил губернатор.

Он добавил, что нынешняя власть в Украине держится «только на страхе и силе». Сальдо подчеркнул, что проведение референдумов в этих регионах возможно лишь в случае освобождения от «гнета киевского режима». По его словам, это означало бы изгнание или уничтожение активных сторонников украинских властей. В таком случае, по мнению губернатора, результаты голосования были бы очевидны.

Херсонская область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года, легитимность которого Украина не признает и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится около 75% региона, тогда как часть правобережья Днепра, включая город Херсон, удерживают украинские войска.

