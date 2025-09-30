Прокуратура США призвала приговорить рэпера P. Diddу к 11 годам тюрьмы

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

Ведомство также запросило штраф для музыканта в размере 500 тысяч евро.

Фото: www.globallookpress.com/Adrian Sanchez-Gonzalez

Федеральная прокуратура США запросила для рэпера Шона Комбса, более известного также как P. Diddу, минимум 11 лет тюрьмы по делу о сексуальных преступлениях. Кроме того, его хотят обязать выплатить штраф в размере 500 тысяч долларов. Об этом пишет Reuters.

«Прокуроры требовали не менее 135 месяцев тюремного заключения и попросили суд оштрафовать Комбса на $500 тысяч», — говорится в статье.

Окружной судья США Арун Субраманян должен вынести приговор музыканту в эту пятницу, 3 октября. Суд пройдет в Манхэттене.

До этого адвокаты рэпера просили назначить P. Diddу 14 месяцев тюрьмы. Такой маленький срок они аргументировали тем, что доказательства жестокого обращения Комбса с девушками якобы не должны учитываться при вынесении приговора.

Если суд встанет на сторону защиты, то американский певец может выйти на свободу уже в конце 2025 года. Это связано с тем, что время, проведенное в тюрьме будет зачтено в срок наказания. Его заключили под стражу 16 сентября 2024-го.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что P. Diddу признали виновным по двум пунктам, каждый из которых предусматривает до десяти лет тюрьмы. В частности, он занимался перевозкой людей для проституции.

