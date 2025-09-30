«Самый тяжелый период»: Бритни Спирс высказалась об отношениях с бывшим мужем Сэмом Асгари

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 28 0

Пара объявила о разводе вконце 2024 года.

Подробности брака Бритни Спирс и Сэма Асгари

Фото: www.globallookpress.com/F Sadou

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Radar Online: Бритни Спирс раскритиковала брак с бывшем мужем и удалила пост

Американская певица Бритни Спирс высказалась, что ее брак с актером и фитнес-тренером Сэмом Асгари был ненастоящий. В удаленном позднее посте в личном блоге 43-летняя артистка призналась, что союз был для нее «странным» и скорее представлял собой «искуственно созданое отвлечение». Об этом сообщает Radar Online.

По словам певицы, решение о браке было связано с тяжелым периодом ее жизни: в то время она находилась вдали от своих сыновей — 20-летнего Шона и 19-летнего Джейдена, рожденных в браке с танцором и рэпером Кевином Федерлайном.

«Самыми тяжелыми годами в моей жизни были те три года, когда моих сыновей не было рядом. Я не могла им звонить или писать, и тогда моим секретом выживания было отрицание и много слез», — написала Спирс.

Асгари, напротив, заявил через своего представителя, что их союз был пронизан истинными чувствами.

«Наш брак был для меня настоящим. Может, он и был недолгим, но мы были вместе семь лет. Я любил ее, всегда буду любить и всегда буду желать ей всего наилучшего», — рассказал экс-супруг артистки.

Бритни вышла замуж за Сэма в 2022 году. Однако в конце 2024 года пара объявила о разводе. Фитнес-тренер младше певицы на 12 лет.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
82.87
-0.74 97.14
-0.54
Месяц иллюзий, страсти и проверки на прочность: любовный гороскоп на октя...

Последние новости

13:49
«Я поражаюсь»: Лавров назвал жульническими парламентские выборы в Молдавии
13:37
Задержан смертельно ранивший замруководителя филиала банка в Москве мужчина
13:22
Обманули на сотни тысяч: крупная мебельная фабрика в Петербурге оказалась в центре скандала
13:08
Прокуратура США призвала приговорить рэпера P. Diddу к 11 годам тюрьмы
12:58
«Самый тяжелый период»: Бритни Спирс высказалась об отношениях с бывшим мужем Сэмом Асгари
12:43
Алла Пугачева сохранила права на 166 своих песен в России

Сейчас читают

MARGO устроила пляски на мусорных баках с красавцами из подтанцовки Бейонсе
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 сентября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео
Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год