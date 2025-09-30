Хуснуллин заявил о полноценной интеграции Донбасса и Новороссии в РФ

Хуснуллин: Донбасс и Новороссия полноценно интегрировались в состав РФ

Донбасс и Новороссия уже полноценно интегрировались в российскую экономику. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Хочу отметить, что, конечно, мы продолжаем заниматься развитием новых регионов. Они полноценно на сегодняшний день интегрировались в нашу российскую экономику», — сказал Хуснуллин.

Он отметил, что на новых территориях с этого года проекты выполняются по российским стандартам. При этом ряд программ реализуются на уровне средних показателей по стране. Например, среди 89 регионов России по реализации государственных программ Луганская Народная Республика (ЛНР) находится на 29-м месте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как изменились новые регионы за три года в составе России. В восстановлении Донбасса и Новороссии участвуют 82 субъекта, 41 федеральное ведомство и 26 госкомпаний. С момента присоединения этих территорий произошло немало изменений: построены школы, больницы, спортивные комплексы, улучшены дороги, а жители начали получать пенсии и прочие социальные выплаты.

