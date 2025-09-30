Сын Дональда Трампа закрыл целый этаж небоскреба ради свидания с девушкой

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 25 0

Бэррон в свои 19 пользуется особой популярностью среди ровесниц.

Сын Дональда Трампа закрыл целый этаж небоскреба

Фото: www.globallookpress.com/KEVIN LAMARQUE

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сын президента США Дональда Трампа, Бэррон Трамп, недавно устроил романтическое свидание в Trump Tower в Нью-Йорке. Для этого был закрыт целый этаж небоскреба — такие меры были приняты ради обеспечения безопасности молодого отпрыска. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на источники.

Имя девушки не раскрывается. Бэррону 19 лет, он учится в Нью-Йоркском университете в Вашингтоне, где изучает политику, историю, экономику и журналистику.

Согласно словам однокурсников, Бэррон пользуется популярностью среди девушек благодаря своему росту (около двух метров) и статусу сына президента. Из-за высокого интереса к его личности он ограничивает распространение своего номера телефона и предпочитает общаться через игровые платформы.

Несмотря на общественный интерес, Бэррон старается сохранять приватность своей личной жизни и появляется на публике редко. Также известно, что его состояние оценивается примерно в 150 миллионов долларов (почти 12,5 миллиарда рублей) благодаря инвестициям, в том числе в криптовалюту.

Бэррон — единственный общий ребенок Дональда и Мелании Трамп, родившийся 20 марта 2006 года. Он самый младший из пятерых детей американского лидера.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
82.87
-0.74 97.14
-0.54
Месяц иллюзий, страсти и проверки на прочность: любовный гороскоп на октя...

Последние новости

15:22
«Должны решать честно»: Лавров про ошибки Киева в списке потерявшихся детей
15:10
«Лютнист» — настоящий: ИИ помог установить подлинность картины Караваджо
15:04
Сын Дональда Трампа закрыл целый этаж небоскреба ради свидания с девушкой
15:01
«Ценник вырос»: сколько будет стоить выступление Киркорова на Новый год
14:52
«Видеть еду не могу»: Айза раскрыла свой вес и сделала откровенное признание
14:34
Хуснуллин заявил о полноценной интеграции Донбасса и Новороссии в РФ

Сейчас читают

MARGO устроила пляски на мусорных баках с красавцами из подтанцовки Бейонсе
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 сентября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео