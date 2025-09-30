Сын Дональда Трампа закрыл целый этаж небоскреба ради свидания с девушкой

Сын президента США Дональда Трампа, Бэррон Трамп, недавно устроил романтическое свидание в Trump Tower в Нью-Йорке. Для этого был закрыт целый этаж небоскреба — такие меры были приняты ради обеспечения безопасности молодого отпрыска. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на источники.

Имя девушки не раскрывается. Бэррону 19 лет, он учится в Нью-Йоркском университете в Вашингтоне, где изучает политику, историю, экономику и журналистику.

Согласно словам однокурсников, Бэррон пользуется популярностью среди девушек благодаря своему росту (около двух метров) и статусу сына президента. Из-за высокого интереса к его личности он ограничивает распространение своего номера телефона и предпочитает общаться через игровые платформы.

Несмотря на общественный интерес, Бэррон старается сохранять приватность своей личной жизни и появляется на публике редко. Также известно, что его состояние оценивается примерно в 150 миллионов долларов (почти 12,5 миллиарда рублей) благодаря инвестициям, в том числе в криптовалюту.

Бэррон — единственный общий ребенок Дональда и Мелании Трамп, родившийся 20 марта 2006 года. Он самый младший из пятерых детей американского лидера.

