Сергей Собянин поздравил Московский театр кукол с 95-летием

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил коллектив Московского театра кукол с 95-летием. Об этом он сообщил в своем калане в мессенджере MAX.

«Поздравляю весь коллектив театра с юбилеем. В течение десятилетий вы поддерживаете лучшие традиции театра кукол, влюбляете в искусство сцены даже самых маленьких, дарите незабываемые эмоции. Желаю новых ярких постановок и бесконечных оваций!» — написал Мэр Москвы.

Сегодня театр остается одним из ведущих в стране: в его репертуаре — более 90 постановок, среди которых как классические спектакли, так и современные оригинальные работы. Многие из них отмечены престижными наградами и ежегодно включаются в программу «Большого детского фестиваля», а также представляются на крупнейших кукольных форумах по всей России.

К юбилею в театре подготовили особую программу. В числе мероприятий — торжественный вечер и премьера оперы «Волк и семеро козлят», созданной специально к 95-летию учреждения.

