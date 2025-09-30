Сергей Собянин поздравил Московский театр кукол с 95-летием

В репертуаре коллектива — более 90 постановок, многие из которых отмечены наградами.

Фото: www.globallookpress.com/Pogiba Alexandra

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил коллектив Московского театра кукол с 95-летием. Об этом он сообщил в своем калане в мессенджере MAX.

«Поздравляю весь коллектив театра с юбилеем. В течение десятилетий вы поддерживаете лучшие традиции театра кукол, влюбляете в искусство сцены даже самых маленьких, дарите незабываемые эмоции. Желаю новых ярких постановок и бесконечных оваций!» — написал Мэр Москвы.

Сегодня театр остается одним из ведущих в стране: в его репертуаре — более 90 постановок, среди которых как классические спектакли, так и современные оригинальные работы. Многие из них отмечены престижными наградами и ежегодно включаются в программу «Большого детского фестиваля», а также представляются на крупнейших кукольных форумах по всей России.

К юбилею в театре подготовили особую программу. В числе мероприятий — торжественный вечер и премьера оперы «Волк и семеро козлят», созданной специально к 95-летию учреждения.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Москве вручили госнаграды артистам и деятелям культуры.

